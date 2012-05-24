Янукович перечислил, чего срочно ждет от парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время встречи с лидерами фракций и руководством ВР.

В частности, по словам В.Януковича, это касается законопроектов, являющихся базой для постоянного экономического роста. Среди первоочередных Президент назвал законопроект об ограничении вмешательства контролирующих органов в деятельность предприятий.

Кроме того, это касается вопроса обеспечения выполнения субъектами ведения хозяйства обязательств по кредитным соглашениям, усовершенствования конкурсных условий государственных закупок и внедрения механизма государственной поддержки экспортной деятельности.

"Завершение проработки и принятия до конца этой недели этих законов является крайне необходимым", - сказал В.Янукович.

Президент также попросил ВР принять закон по упрощению регистрации земельных участков, что дало бы возможность строить жилье путем снятия моратория на выделение земли.

Кроме того, глава государства просит парламент принять закон о введении единого окна регистрации предпринимателей и внести до Евро-2012 изменения в Таможенный кодекс.