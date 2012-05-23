Об этом этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии по поводу разработанного регионалами законопроекта «О принципах государственной языковой политики», который провластное большинство планирует внести на рассмотрение ВР на этой неделе.

В «УДАРе» отмечают: в канун выборов Партия регионов в который раз пытается расколоть общество, откровенно спекулируя на щепетильных языковых вопросах. Это свидетельствует лишь о том, что у власти не осталось никакого другого аргумента в борьбе за избирателя. «Провалены все реформы, экономика в кризисе, обещанное «улучшение» превратилось в откровенное ухудшение жизни людей. Поэтому перед выборами регионалы снова пытаются спекулировать на острых темах – НАТО, отношения с Россией и Евросоюзом, языковая политика, история и т. п. Но тема НАТО автоматически отпала, с РФ Киев находится в состоянии «холодного мира», с ЕС – переживает острейший кризис, поэтому для спекуляций партии власти остается только две темы – язык и история», – заявляют в партии.

В партии «УДАР» убеждены: в Украине нет языковых проблем, как на общенациональном, так и на региональном уровне. Сегодня в защите и поддержке нуждается в первую очередь украинский язык, который откровенно презирает нынешняя власть. Виталий Кличко отмечает, что большинство граждан Украины выступают за единый государственный украинский язык, а все остальные языки, которыми пользуется многонациональное население страны, должны нормально развиваться. «В Украине нет дискриминации по языковому признаку, но есть спекуляции, которые активизируются определенными политиками и политическими силами как раз в канун избирательной кампании. Это возмущает общество. И власть должна отказаться от подобных провокационных ходов, от законопроектов, которые являются далекими от европейского понимания языковой политики», – отмечают в партии.

В «УДАРе» убеждены, что «все инициированные депутатами-регионалами изменения – это провокация, на которую «не поведется» даже бывший разочарованный избиратель партии власти», и призывают депутатов ВР отказаться от голосования за спекулятивные и провокационные проекты, сеющие раздор в обществе.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В объяснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымско-татарский - в АР Крым, венгерский - в Закарпатской области, румынский - в Черновицкой. Остальные языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.

Законопроект о принципах государственной языковой политики есть в повестке дня Верховной Рады на четверг, 24 мая.