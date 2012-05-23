Янукович позаботился о людях, которые содержатся под стражей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Также, согласно поручению, генеральному прокурору Виктору Пшонке предлагается обеспечить изучение причин, влияющих на оперативность рассмотрения судами уголовных дел, по которым подсудимые содержатся под стражей, и усилить контроль за соблюдением органами прокуратуры требований закона об обязательном участии в рассмотрении таких дел государственных обвинителей.

Кроме того, Президент предлагает Генпрокуратуре рассмотреть вопрос о повышении качества и обоснованности внесенных или согласованных прокурорами решений об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу или о продлении сроков содержания под стражей.

Председателю Высшей квалификационной комиссии судей Игорю Самсину и председателю Высшего совета юстиции Владимиру Колесниченко Президент предлагает с участием Национальной школы судей Украины принять меры по повышению профессионального уровня судейского корпуса.

Также В.Янукович предложил И.Самсину и В.Колесниченко проанализировать случаи нарушения конституционных прав и свобод граждан при принятии судами решений, в частности об избрании мер пресечения, а также во время рассмотрения уголовных дел, по которым подсудимые содержатся под стражей, и определиться относительно мер реагирования на такие нарушения.