Янукович встретится с Литвиным и руководителями фракций
12:38, 23 мая 2012Политика
3206 0
Встреча начнется в 15.30.
|Янукович пустит на встречу 20 журналистов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Встреча начнется в 15.30.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы повестки дня работы парламента.
Как отмечается в сообщении, предусматривается протокольная съемка. Работает личная пресса и 20 представителей СМИ. Представители СМИ приглашаются на 14.50.
Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины до 14.00 23 мая по телефону (044) 255-63-18.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter