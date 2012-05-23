Завадского оставили за решеткой еще на 4 месяца

Известный аккордеонист Игорь Завадский проведет в СИЗО еще 4 месяца.

22 мая суд продлил срок ареста известного аккордеониста Игоря Завадского на четыре месяца. Об этом сообщает 22 мая суд продлил срок ареста известного аккордеониста Игоря Завадского на четыре месяца. Об этом сообщает ТСН. Все ходатайства защиты отпустить Игоря Завадского на поруки судья отклонил. По теме: Завадский рассказал, как ему живется в СИЗО Как сообщал УНИАН, известного аккордеониста, лауреата международных премий Игоря Завадского 25 марта 2012 задержали по обвинению в растлении малолетних мальчиков

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