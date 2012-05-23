Завадского оставили за решеткой еще на 4 месяца
10:50, 23 мая 2012Политика
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Известный аккордеонист Игорь Завадский проведет в СИЗО еще 4 месяца.
|Завадского оставили в СИЗО
Все ходатайства защиты отпустить Игоря Завадского на поруки судья отклонил.
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Как сообщал УНИАН, известного аккордеониста, лауреата международных премий Игоря Завадского 25 марта 2012 задержали по обвинению в растлении малолетних мальчиков
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