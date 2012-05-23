Эксперт: Украина довела Европейский парламент до определенной истерии
09:28, 23 мая 2012Политика
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У председателя Наблюдательного совета Института мировой политики Виктора Шлинчака своя версия интереса к Украине.
| Шлинчак объяснил, почему Украина широко обсуждается
Украина довела Европейский парламент до определенной истерии, и украинский вопрос там широко обсуждается только потому, что многие украинские политики начали ездить в Страсбург и там выражать свою позицию. Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель Наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак.
«Украина довела Европарламент до определенной истерии, потому что европарламентарии также "подкупаются" (я это возьму в кавычки). Украина сейчас действительно в Европарламенте стала очень широко обсуждаться, только потому, что начали из Украины туда ехать люди и начали выражать свою позицию», - заявил Шлинчак.
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