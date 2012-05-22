Евродепутат: любой скандал вокруг Тимошенко ей на руку

Об этом заявил депутат Европарламента от Латвии, представитель группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Александр Мирский, комментируя сегодняшние дебаты в Европарламенте о ситуации в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Никаких новых аргументов против Украины лично я не услышал. Более того, никто в Европе не желает элементарно вникнуть в суть проблемы, и, наконец, разобраться с тем, что же на самом деле происходит с Юлией Тимошенко», - сказал политик.

По словам А.Мирского, европейские парламентарии не желают слушать никакие аргументы руководства Украины. «Им нужны лишь одни эмоции. Это связано с грядущим Чемпионатом Европы по футболу. Они хотят надавить на украинское руководство, в том числе и на Партию регионов, чтобы получить определенные политические преференции для Тимошенко - человека, с которым они очень длительное время поддерживают теплые отношения. С точки зрения дружбы – я их прекрасно понимаю. Но с точки зрения интересов Украины – это сплошной негатив. Эффект от такой политики будет прямо противоположным, ведь никто в Украине не испугается и не побежит выполнять пожелания европейских политиков», - отметил он.

По мнению А.Мирского, ЕС использует ситуацию вокруг Ю.Тимошенко как повод установить перед Украиной дополнительный барьер на пути евроинтеграции. «Это даже не двойные стандарты. Это цинизм по отношению к Украине», - возмутился политик.

Кроме того, по словам А.Мирского, депутаты Европарламента считают, что Ю.Тимошенко напрасно примеряет латы Жанны д’Арк. «Ей это не к лицу. Она совершила преступление и понесла заслуженное наказание. Другое дело, что многих симпатиков Украины в Европе удивляет, что Тимошенко изолирована от общества, ведь она не социально опасный человек», - подчеркнул политик и добавил, что любой скандал вокруг экс-премьера идет на руку самой Ю.Тимошенко.

«Я уверен, что до начала Евро-2012 она еще не раз найдет какой-нибудь повод покричать о том, как ей плохо живется. Лично я снимаю шляпу и преклоняюсь перед ее режиссерскими способностями. В будущем она смело сможет писать сценарии и сниматься в кино», - резюмировал парламентарий.