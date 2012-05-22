Фюле пояснил, что Баррозу может быть на Евро-2012 как частное лицо

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге выступая в ходе дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко” в Европарламенте.

“Как комиссия мы никогда не использовали слово “бойкот”, - отметил он.

Ш.Фюле объяснил, что позиция Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу заключалась в том, что в нынешних условиях он не намерен посещать Украину во время матчей Евро-2012. “Эту позицию разделяют члены Еврокомиссии”, - сказал он.

При этом комиссар отметил, что Ж.Баррозу может посетить матчи Евро-2012 в Украине как частное лицо, но не как приглашенный гость.