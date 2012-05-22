Фюле пояснил, что Баррозу может быть на Евро-2012 как частное лицо

15:50, 22 мая 2012
Политика
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Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле отмечает, что Еврокомиссия никогда не использовала слово “бойкот” относительно украинской части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.  

Штефан Фюле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге выступая в ходе дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко” в Европарламенте.

“Как комиссия мы никогда не использовали слово “бойкот”, - отметил он.

Ш.Фюле объяснил, что позиция Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу заключалась в том, что в нынешних условиях он не намерен посещать Украину во время матчей Евро-2012. “Эту позицию разделяют члены Еврокомиссии”, - сказал он.

При этом комиссар отметил, что Ж.Баррозу может посетить матчи Евро-2012 в Украине как частное лицо, но не как приглашенный гость.

 

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