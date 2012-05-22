В Европарламенте развернули плакат «Свободу Юлии Тимошенко»
12:03, 22 мая 2012Политика
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В Европарламенте начались дебаты относительно ситуации в Украине.
Европейский парламент начал рассмотрение ситуации в Украине, передает Тиждень.
В начале дебатов депутаты развернули плакат с надписью «Freedom for Yulia Tymoshenko».
На заседании присутствуют Евгения Тимошенко и Григорий Немыря.
Для участия в дебатах зарегистрировались 13 спикеров.
Напомним, ожидается, что резолюцию относительно ситуации в Украине Европарламент примет 24 мая.
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