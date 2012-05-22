В Европарламенте развернули плакат «Свободу Юлии Тимошенко»

12:03, 22 мая 2012
Политика
3850 0

В Европарламенте начались дебаты относительно ситуации в Украине.

Европейский парламент начал рассмотрение ситуации в Украине, передает Тиждень.

В начале дебатов депутаты развернули плакат с надписью «Freedom for Yulia Tymoshenko».

На заседании присутствуют Евгения Тимошенко и Григорий Немыря.

Для участия в дебатах зарегистрировались 13 спикеров.

Напомним, ожидается, что резолюцию относительно ситуации в Украине Европарламент примет 24 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter