В Европарламенте развернули плакат «Свободу Юлии Тимошенко»

В Европарламенте начались дебаты относительно ситуации в Украине.

Европейский парламент начал рассмотрение ситуации в Украине, передает Тиждень. В начале дебатов депутаты развернули плакат с надписью «Freedom for Yulia Tymoshenko». На заседании присутствуют Евгения Тимошенко и Григорий Немыря. Для участия в дебатах зарегистрировались 13 спикеров. Напомним, ожидается, что резолюцию относительно ситуации в Украине Европарламент примет 24 мая.

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