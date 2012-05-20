Глава ЕНП: Украинская власть рассматривает Евро-2012 как дымовую завесу

Украинская власть рассматривает Евро-2012 как завесу для того, чтобы скрыть подавление демократии.

Как сообщает сайт экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, об этом заявил в интервью редакторам Лондонской школы экономической и политической науки лидер Европейской народной партии Вильфред Мартенс.

"Я думаю, что дух Помаранчевой революции никуда не исчез из Украины. Даже несмотря на то, что власть отчаянно пытается свернуть свободы, достижения во время революции, ей не удастся свернуть демократический дух украинского народа. Украинцы боролись, завоевали и живут в демократии. Никто, даже те, кто получил самую хорошую подготовку в КГБ, не способен забрать у Украины свободу и демократию. А Юлия Тимошенко – яркий пример демократического духа Украины", - сказал В.Мартенс.

Он отметил, что современная Украина претерпела большие изменения по сравнению с 2009 годом во времена предыдущего правительства. "Украина Януковича серьезно отличается от Украины помаранчевого правительства. Действующий режим рассматривает Европу исключительно с геополитической и экономической точки зрения. Его не интересуют европейские ценности. И теперь режим расплачивается за свой выбор: ЕС не подпишет соглашение между Украиной и ЕС, лидеры ЕС не посетили запланированный Саммит стран Центральной и Восточной Европы в Ялте (что привело к его отмене), лидеры ЕС также будут бойкотировать Евро-2012, и т. п. Поэтому, если Украина все еще хочет продолжать идти европейским путем, ее власть должна серьезно пересмотреть свою политику и подход", - подчеркнул В.Мартенс.

Он также сообщил, что в марте этого года обратился ко всем главам правительств – членам Европейской народной партии, в том числе и к Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, с письмом о необходимости политически выразить солидарность с Юлией Тимошенко. "В этом письме, которое, кстати, стало первой подобной инициативой на европейском уровне, я объяснил необходимость проявить нашу политическую солидарность с Юлией Тимошенко, которую посадили в тюрьму вследствие инсценированного и политически мотивированного судебного процесса. ЕНП уже на протяжении года заявляет, что действующий режим систематически сворачивает все демократические свободы, достижения после Помаранчевой революции. Заключение Юлии Тимошенко – это одна из многочисленных тактик украинской власти для построения авторитарного государства", - объяснил президент ЕНП.

"Сейчас же, украинская власть рассматривает Евро-2012 как возможность "пощеголять" всеми иностранными гостями и использовать их, как дымовую завесу с тем, чтобы скрыть продолжающее подавление демократии и нарушения прав человека. Однако, хотя ЕНП и наши лидеры не имеют ничего против чемпионата Европы, мы не будем играть в игру Президента Украины Виктора Януковича", - заявил В.Мартенс.