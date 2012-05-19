Тимошенко получила официального защитника в Бундестаге

Депутат Бундестага Эрика Штейнбах (ХДС) стала покровителем Тимошенко в рамках программы «парламентарии защищают парламентариев», пишет Тиждень со ссылкой на DW.de..

Эта программа немецкого Бундестага существует с 2003 года для защиты заграничных политиков, которых преследуют или которым угрожают репрессии.

Штейнбах, которая принадлежит к руководству правительственной фракции ХДС/ХСС, отвечает в ней за вопрос прав человека и гуманитарной помощи.

«На должности премьер-министра Украины она (Юлия Тимошенко - Ред.) прилагала все силы для реализации целей Оранжевой революции, демократизации своей страны, борьбы с распространенной коррупцией и для приближения Украины к Европейскому Союзу», - отметила Штейнбах в обоснование своего шага 18 мая. По словам немецкого депутата, «процесс против нее и других оппозиционных политиков страны состоялся без соблюдения международных стандартов честного, прозрачного и независимого правосудия».

В то же время, как сообщил Бундестаг, депутат от Зеленых Виола фон Крамон защищает бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука. Его осудили в апреле 2012-го к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением.