Кравчук: я не допускаю избрания Президента в парламенте
Первый Президент Украины, председатель Конституционной Ассамблеи Леонид Кравчук убежден, что главу государства должны избирать граждане, а не парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Если говорить о моем личном мнении, я не допускаю избрания Президента в парламенте – это была бы недальновидная ошибка. Поэтому менять этот исторический уже процесс, я думаю, нет никакой необходимости», - сказал он.
В то же время Л.Кравчук отметил, что члены Конституционной Ассамблеи ни разу не поднимали вопрос об изменении порядка формирования институтов власти, в том числе и избрания Президента.
Также Л.Кравчук высказал мнение, что при разработке изменений в Конституцию необходимо сохранить социальные стандарты и гарантии, предусмотренные действующим Основным Законом.
Кроме того, он заверил, что лица, которые вошли в состав Конституционной Ассамблеи, «подстраиваться под интересы кого-то не будут – они будут руководствоваться исключительно интересами народа».