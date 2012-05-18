Кравчук: я не допускаю избрания Президента в парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Если говорить о моем личном мнении, я не допускаю избрания Президента в парламенте – это была бы недальновидная ошибка. Поэтому менять этот исторический уже процесс, я думаю, нет никакой необходимости», - сказал он.

В то же время Л.Кравчук отметил, что члены Конституционной Ассамблеи ни разу не поднимали вопрос об изменении порядка формирования институтов власти, в том числе и избрания Президента.

Также Л.Кравчук высказал мнение, что при разработке изменений в Конституцию необходимо сохранить социальные стандарты и гарантии, предусмотренные действующим Основным Законом.

Кроме того, он заверил, что лица, которые вошли в состав Конституционной Ассамблеи, «подстраиваться под интересы кого-то не будут – они будут руководствоваться исключительно интересами народа».