Кравчук будет держать для оппозиции двери открытыми

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Фракции «БЮТ-Батькивщина», «Наша Украина – Народная самооборона», «Фронт Змін», «Свобода», УДАР не использовали своих квот, но двери остаются открытыми – в процессе работы Конституционной ассамблеи они могут определиться и подать свои кандидатуры. Никто не запрещает оппозиционным партиям принимать участие в обсуждении (внесение изменений в Конституцию – УНИАН), если даже их кандидатов не будет в Конституционной ассамблее», - сказал Л.Кравчук.

По его словам, «оппозиционные силы, не хочу их критиковать, руководствовались политическими амбициями, а не интересами народа».