Кравчук будет держать для оппозиции двери открытыми
13:14, 18 мая 2012Политика
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Председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук считает, что оппозиционные силы, которые не предоставили свои кандидатуры в ассамблею, могут сделать это в любое время.
|Кравчук приглашает оппозицию к сотрудничеству
«Фракции «БЮТ-Батькивщина», «Наша Украина – Народная самооборона», «Фронт Змін», «Свобода», УДАР не использовали своих квот, но двери остаются открытыми – в процессе работы Конституционной ассамблеи они могут определиться и подать свои кандидатуры. Никто не запрещает оппозиционным партиям принимать участие в обсуждении (внесение изменений в Конституцию – УНИАН), если даже их кандидатов не будет в Конституционной ассамблее», - сказал Л.Кравчук.
По его словам, «оппозиционные силы, не хочу их критиковать, руководствовались политическими амбициями, а не интересами народа».
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