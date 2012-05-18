Жена Луценко: содокладчиков ПАСЕ шокировал диагноз мужа

Жена экс-министра внутренних дел Ирина Луценко призвала содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариэтту де Пурбе-Лундин и Майлис Репс не верить украинской власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона», об этом она сказала на встрече с содокладчиками 17 мая, в которой также принял участие адвокат Игорь Фомин.

Защитник экс-министра сообщил о постановлении Апелляционного суда по делу Ю.Луценко, которое оставило в силе решения Печерского райсуда.

И.Фомин отметил заангажированность и предубежденность судей при рассмотрении дела, а также остановился на нарушениях в ходе судебных заседаний.

И.Луценко проинформировала о состоянии здоровья Ю.Луценко на данное время, ведь с момента встречи с экс-министром содокладчиков ПАСЕ прошло полтора месяца, и за это время состояние здоровья экс-министра значительно ухудшилось в связи со скрытым диагнозом – вирусного гепатита TTV. По словам жены экс-министра, содокладчики шокированы фактом укрывательства такой болезни от Ю.Луценко и его семьи.

Также И.Луценко в разговоре с представителями ПАСЕ попросила не расценивать как позитивные те «иллюзорные шаги», которые делает власть в подтверждение выполнения резолюции ПАСЕ.

«Власть лишь имитирует свою деятельность. Однако как не выполняла старый УПК, так и не будет выполнять только что подписанный президентом новый Уголовный процессуальный кодекс. И ярким подтверждением этого являются политические дела в отношении моего мужа, в отношении Тимошенко, Иващенко и других», - отметила она.