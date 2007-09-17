Начнется ”Всеукраинский селянский поход на Киев За правду! За село! За народ!”
16:56, 17 сентября 2007Политика
1275 0
20 сентября в 9.00 в Киеве на площади возле центрального входа в Национальный выставочный центр Украины (пр. Академика Глушкова) начнется сбор участников “Всеукраинского селянского похода на Киев За правду! За село! За народ!”, организованного Ассоциацией фермеров Украины, Союзом сельскохозяйственных предприятий Украины, Украинской зерновой ассоциацией, Украинской аграрной конфедерацией и другими общественными организациями.
Ожидается прибытие свыше 300 единиц разнообразной сельхозтехники. С 10.00 до 13.00 там же состоится Селянское вече.
Телефоны: 209-76-22, 8 (067) 508-99-00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter