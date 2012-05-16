Европейский суд спрашивает об условиях в Качановской колонии

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отметили в ГПтС, сегодня в адрес руководства пенитенциарного ведомства поступило письмо Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с информацией о получении им запроса от Европейского суда по правам человека, который сейчас рассматривает заявление Ю.Тимошенко, об условиях содержания и лечения в Качановской исправительной колонии.

"Руководством ГПтС Украины в определенные запросом сроки будут подготовлены и поданы Правительственному уполномоченному все необходимые по этому вопросу документы", - говорится в сообщении.

При этом в пенитенциарной службе уверяют, что «в Качановской исправительной колонии созданы все необходимые условия для осужденных, предусмотренные национальным и международным законодательством, в том числе и относительно материально-бытовых, санитарных условий содержания, а также медицинской помощи и лечения Ю.Тимошенко».