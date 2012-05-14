Европейские эксперты похвалили новый УПК Украины

Европейские эксперты заявляют, что в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины учтены наиболее значимые рекомендации, сделанные в ходе консультаций украинских властей с экспертами Совета Европы.

Об этом говорится в заключении экспертов Джереми Макбрайд, Лорены Бахмаер Винтер, Эрика Сванидзе, которые проанализировали соответствие принятого УПК приведенным в экспертной оценке рекомендациям и последующим предложениям.

«Анализ показывает, что текст Кодекса, принятый Верховной Радой Украины, является безусловно усовершенствованным на базе внесенного законопроекта, поскольку в нем учтены наиболее значимые рекомендации, сделанные в ходе консультаций украинских властей с экспертами Совета Европы», - подчеркивается в заключении, который имеется в распоряжении УНИАН.

При этом эксперты отмечают, что оценивая проект УПК еще до последних внесенных поправок, они пришли к выводу, что уже тогда он был существенным документом, который вместил в себя много положительных изменений и принял во внимание много требований европейских стандартов регулирования уголовного процесса.

В частности, по словам экспертов, «проект Кодекса радикально отошел от громоздкого и повторяющегося трехступенчатого уголовного процесса советского типа, ввел реальную соревновательную систему и содержал тщательно разработанные положения, направленные на обеспечение презумпции в пользу сохранения свободы, в том числе необходимость указания обстоятельств, указывающих на обоснованное подозрение и соответствующие преобладающие риски, которые бы оправдывали применение мер по лишению свободы».

Также, отмечают европейские эксперты, «законопроект содержал надлежащее требование предоставлять обоснование невозможности решения таких обстоятельствах альтернативными мерами. В то же время, проект Кодекса предложил усовершенствованную законодательную систему, регулирующую вмешательство в частную и семейную жизнь и другие квалифицированные права, а также ряд прогрессивных положений по противодействию жестокому обращению в рамках уголовного производства. В проекте Кодекса уже была усилена роль и ответственность суда в обеспечении прав в течение уголовного процесса».

Таким образом, подчеркивают эксперты, «данный анализ ставил целью выяснить, насколько те значительные усилия, которые уже были сделаны на пути создания современной модели уголовного процесса в полном соответствии с требованиями обеспечения прав человека, непосредственно были доведены до завершения с целью достижения удовлетворительного результата».

Так, по словам европейских экспертов, «анализ показал, что поправки, внесенные в проект Кодекса во время его рассмотрения и принятия Верховной Радой Украины, в значительной степени улучшили проект, который уже был достаточно удовлетворительным. Поправки в основном касались остальных рекомендаций, содержавшихся в экспертной оценке и, таким образом отразили положительное сотрудничество украинских органов власти с экспертами Совета Европы в течение всего законотворческого процесса. К тому же, не было предложено каких-либо существенных изменений, которые могли бы рассматриваться как отходящие от европейских стандартов или противоречащие им».

При этом в заключении отмечается, что остается ряд положений, которые могут быть усовершенствованы в ходе дальнейшей законодательной доработки документа, что необходимо для обеспечения соответствия европейским нормам такого сложного юридического текста, как данный Кодекс.

Также есть несколько положений, которые требуют разъяснения относительно их текста или влияния других законодательных актов, отмечают эксперты. «Хотя есть три положения, которые могут вызвать определенное беспокойство, очевидно, эти проблемы можно решить путем проведения учений и публикаций разъяснений», - добавили они.

«Также существует одно положение, в котором было выпущено нечто важное относительно связанного с ним положения», - отмечается в заключении.

Безусловно, признают эксперты, полного соответствия документа европейским стандартам можно достичь только как с помощью дополнительных сопутствующих законодательных актов (предусмотренных самим Кодексом или тех, которые рассматриваются независимо от него, особенно в отношении производств с участием детей), так и с проведением надлежащего эффективного обучения и информационного обеспечения среди всех участников и касающихся процесса уголовного судопроизводства, включая широкую общественность. Впрочем, соответствующие обязательства по реализации Кодекса есть в его переходных положениях, говорится в документе.

Как отмечают европейские эксперты, было бы нереалистично ожидать, что любой Уголовный процессуальный кодекс будет идеальным, «но приведенная выше оценка ясно демонстрирует, что принятие Кодекса является очень значительным достижением».

«Таким образом, Кодекс существенно меняет подход, который будет применяться в уголовном процессе, в частности о роли судей, адвокатов и прокуроров. Кроме того, он создает надлежащие условия для обеспечения прав обвиняемого, не препятствуя при этом привлечению преступников к ответственности и учету законных интересов жертв преступлений. Принятие Кодекса может действительно считаться введением прочной основы для создания честной, справедливой и эффективной системы уголовного судопроизводства», - подчеркивается в заключении.