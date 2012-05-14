19-20 мая компания «Кизляр Украина» традиционно организовывает праздник холодной красоты в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины в Киеве - Международное ножевое шоу «Стальная грань».

В рамках шоу будет работать комиссия Национального проекта Книга рекордов Украины (аккредитованный партнер Книги рекордов Гиннеса). В субботу, 19 мая, будет установлено сразу 9 рекордов.

Украинские мастера изготовят древнерусский топор минимального размера (методом ковки).

Рекорды по метанию ножей в категории «Спорт. Спортивные достижения» установит Сергей Шадрин.

Два мастера азиатской кухни поставят рекорд в приготовлении самого большого суши ролла за самое короткое время. Предварительно вес суши ролла планируется не менее 30 кг., после фиксации рекорда, в 17.00, ролл отдадут на угощение посетителям шоу.

Кроме этого, посетители смогут увидеть гончарное шоу от Павла Сахно ("Sakhno-Art"), работу кузнецов Гильдии мастеров "КОЛО", мастер-классы по мелкой пластике и традиционному ткачеству, японское фехтование, сабельные бои и выступления лучников в этнокостюмах, искусное шоу арапников и выступление воспитанников Федерации ушу/гунфу и цигун Украины, яркие танцы в стиле Трайбл Бэллиданс, кулинарные мастер-классы и многое-многое другое. Огромное количество интересных мероприятий будут проходить буквально каждую минуту и порадуют даже самых искушенных ценителей и знатоков.

Традиционно будет работать и Город мастеров, в котором каждый желающий сможет научиться кузнечному делу и правке ножей, приобщиться к изготовлению нецке и обучиться азам работы по мелкой пластике - мастера охотно поделятся своими секретами.

На шоу будут представлены лучшие образцы старинного кавказского оружия из собрания Музея Фельдмана (The Feldman Collection). Столь великолепно украшенное оружие даже на Кавказе можно увидеть не в каждом музейном или частном собрании.

Будет представлена и шпага-змея, отнесенная к уникальным произведениям оружейного искусства и имеющая исключительную историко-культурную ценность.

Экспозиция современных ножей ознакомит посетителей с тенденциями мирового рынка. Ведущие компании Украины: "Ибис", "Лезо", "Кизляр Украина", "Эколог" и "ZBROIA" представят на шоу новинки от производителей: "Кизляр", "Кизляр Экстрим", "Северная Корона", "БАСКо", Linder, Kasumi, Masahiro, Tojiro, Mcusta, G.Sakai, Hattori, Hiro, Kiku Knives, Rockstead, Saji Takeshi, Ota Atsutaka, Machida Isshi, Сold Steel, Kershaw, Spyderco, Zero Tolerance, Katz, Hogue, Blackhawk Blades; Puma, Fox Knives, Opinel, Boker, Mora, Helle, Smith's, "АиР" Златоуст, САРО, Marttiini, Gigand Ltd.

Вход свободный.

Шоу «Стальная Грань» начинает свою работу 19 мая c 10.45 и ждет посетителей до 19.00.

20 мая - с 10.00 до 18.00.

Аккредитация для представителей СМИ и дополнительная информация по телефонам:

(044) 536-11-14 (15; 16)

(066) 172-17-85.

Контактное лицо:

Гребенщикова Наталия

директор ООО «Кизляр Украина»

Более детальная информация и программа шоу на сайте: http://steeledge.com.ua/