Дело о гибели студента Индило отправили на дополнительное расследование

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил сегодня судья Апелляционного суда Николай Ященко, удовлетворив, таким образом, жалобу родственников И.Индило и их адвоката, которые считали необъективным приговор Деснянского райсуда Киева бывшим работникам милиции Сергею Коваленко и Сергею Приходько.

«Дело в отношении С.Коваленко по обвинению по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины и С.Приходько, обвиняемого по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, вернуть в прокуратуру Деснянского района города Киева для проведения дополнительного расследования», - отмечается в постановлении суда.

Кроме того, решением Апелляционного суда отменен приговор С.Приходько, который был приговорен к 5 годам лишения свободы (условно), и отменен приговор суда первой инстанции, по которому С.Коваленко был амнистирован.

Для обоих указанных лиц судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщал УНИАН, студент И.Индило умер в Шевченковском районном управлении милиции Киева 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал И.Индило из одного из общежитий Киева в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

28 мая 2010р. прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индило. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. В октябре в прокуратуре Киева заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового С.Приходько, обвиняемого в причастности к гибели И.Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Ранее, 23 декабря 2011 года, суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного из подсудимых - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции С.Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 г. адвокат Александр Заруцкий подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского районного суда столицы об условном сроке бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции.