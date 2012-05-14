Кличко не отказывается от мэрских амбиций

Лидер партии УДАР Виталий Кличко не собирается отказываться от мэрских амбиций.

"C удивлением читаю комментарии и трактовки "друзей", что, мол фраза Кличко о том, что его не интересует мэр без полномочий означает отказ от Киева, и мэрских амбиций", - написал политик на своей странице в Facebook.

"Друзья", не трактуйте за меня мои слова! Говорил и еще раз повторяю - партия УДАР будет бороться за возвращение полномочий мэра, за возвращение самоуправления. Второе - неизвестно, когда будут выборы в Киеве, ведь в нарушение закона их просто не назначают! И надо бороться за их назначение! Все киевляне стали заложниками манипуляций власти с проведением выборов и киевсовета, и мэра", - подытожил лидер УДАРа.