Джемилев готов к диалогу крымских татар, даже с Могилевым

Такая встреча состоялась в конце прошлой недели в Симферополе и на ней присутствовали активисты почти 50 крымскотатарских общественно-политических организаций, сообщает Радио Свобода.

Провластные же «оппозиционеры» настаивают на такой встрече под эгидой председателя Совмина АРК Анатолия Могилева.

Представители общественно-политических сил крымских татар, которые входят в проправительственный «Крымскотатарский народный фронт», официально не захотели принимать участия во встрече Меджлиса с общественностью, ссылаясь на неинтерестность для них внутренних акций Милли Меджлиса.

Невзирая на то на встречу, где Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров рассказывали общественности, какие шаги делает Меджлис для решения проблем крымскотатарского народа, неофициально «делегировали» несколько членов КНФ.

Лидер «оппозиционеров» Васви Абдураимов сказал, что они и дальше настаивают на встрече и переговорах с Меджлисом, но под эгидой Оргкомитета по отмечанию 68 годовщины депортации крымских татар, который возглавляет премьер-министр Крыма Анатолий Могилев.

Председатель Меджлиса Мустафа Джемилев говорит, что готов к широкому диалогу внутри крымскотатарского национального движения и не против, чтобы в такой встрече принимал участие Могилев: «Мы готовы встречаться со всеми общественными организациями крымских татар: назначаем дату и приглашаем всех, в том числе и «Фронты», и «Милли Фирку», а также других. Мы же не можем сказать другим общественным организациям: нет, вы не приходите, потому что вы раньше не выступали против Меджлиса», – говорит Джемилев.

Как сообщал УНИАН в ноябре прошлого года, по словам М. Джемилева, российские спецслужбы разработали план по дестабилизации ситуации в Крыму и избрания пророссийски настроенного главы Меджлиса.

«Крымскотатарский народный фронт» как неформальное объединение ряда оппозиционных Меджлису крымскотатарских организаций возник 28 января нынешнего года. Его лидеры задекларировали лояльность украинской центральной и крымской республиканской власти.