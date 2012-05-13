Дочь Тимошенко: Из-за мести одного человека наша семья проходит испытания

«Я горжусь своей мамой, и очень сожалею, что сегодня не смогла ее поздравить с Днем матери. Из-за мести одного человека наша семья вынуждена проходить испытание. Но мы – и папа, и я - мы вместе, и мы - с мамой. Она чувствует нашу поддержку, а мы – ее поддержку», - цитирует слова дочери экс-премьера сайт Тимошенко.

Как известно, Е.Тимошенко была защитником своей матери (из круга близких родственников) по так называемому «газовому» делу, а также допущена в этом статусе к процессу по новому делу, возбужденному против Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Супруг экс-премьера Александр Тимошенко также выступал защитником своей жены по делу относительно подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией. Однако, из-за преследований, которые были начаты против него, вынужден был обратиться к правительству Чехии с просьбой о получении политического убежища.