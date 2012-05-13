Дочь Тимошенко: Из-за мести одного человека наша семья проходит испытания
19:44, 13 мая 2012Политика
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Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения считает, что сегодня для каждого человека особенно важно выразить свою любовь и поддержку своим матерям.
|Евгения жалеет, что не смогла поздравить маму
Как известно, Е.Тимошенко была защитником своей матери (из круга близких родственников) по так называемому «газовому» делу, а также допущена в этом статусе к процессу по новому делу, возбужденному против Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Супруг экс-премьера Александр Тимошенко также выступал защитником своей жены по делу относительно подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией. Однако, из-за преследований, которые были начаты против него, вынужден был обратиться к правительству Чехии с просьбой о получении политического убежища.
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