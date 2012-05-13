Богатырева прибыла в Харьков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, Р.Богатырева посетила региональный перинатальный центр при областной клинической больнице.

Министр высоко оценила уровень обеспечения оборудованием и подготовки медицинских специалистов перинатального центра.

«Центр обеспечен абсолютно современным оборудованием. Специалисты в совершенстве владеют методиками диагностики, лечения и предоставления помощи в экстремальных ситуациях. Центр имеет неплохие показатели. Думаю, что тот приоритет, который выделен в Национальном проекте «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» под патронатом Президента Украины, в рамках которого создаются перинатальные центры, сегодня наглядно показал, что Украина на правильном пути, и такие перинатальные центры нужно в дальнейшем перестраивать», - сказала Р.Богатырева.

По ее словам, правительство и в дальнейшем будет оказывать финансовую поддержку региональным перинатальным центрам, в частности в закупке необходимых расходных материалов.

«Думаю, самостоятельно будет тяжело постоянно поддерживать высокий уровень работы такого центра. Поэтому государство и в этом году, и думаю, следующие годы, будет брать на себя часть обязательств относительно финансирования. Без сомнения, не в полном объеме, но наиболее дорогое, что есть в лечение, в частности, расходные материалы, государство будет помогать закупать. Все будет зависеть от того, какие мы будем иметь экономические достижения, но, я думаю, что перинатальные центры будут иметь постоянную поддержку государства», - заверила Р.Богатырева.

В программе визита, кроме встречи с коллективом областной клинической больницы - Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, также запланировано участие Р.Богатыревой в торжественной церемонии закрытия IV Международного фестиваля короткометражного кино «Харьковская сирень» и в торжествах «Выпускник года».