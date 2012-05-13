Нардеп: Задержание Краснова пополнило коллекцию политических процессов в Украине

Единственная причина задержания в Днепропетровске 11 мая лидера ВОО «Громадська сила» Загида Краснова - его желание баллотироваться в Верховную Раду.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Украины Святослав Олейник.

«Нет никаких сомнений, что задержание З.Краснова является политически мотивированным. К сожалению, печальная коллекция политических процессов последнего времени в нашей стране уже пополнилась еще одним случаем, Я думаю, что единственным основанием для этого задержания являлось желание Краснова баллотироваться в народные депутаты», - заявил С.Олейник.

По его словам, написанное в официальном документе – протоколе задержания, выходит за мыслимые рамки здравого смысла.

«Следователь написал, что на Краснове обнаружены следы преступления, и описывает, что это преступление произошло в 2008 году, и это было ДТП. Соответственно, юридический аспект проблемы здесь уже утерян», - отметил С.Олейник.

Народный депутат считает, что «задержать Краснова нужно было для того, чтобы объяснить ему и другим кандидатам, желающим баллотироваться по мажоритарным округам, какой будет реакция, характер действий власти, каким будет циничный демонстративный подход к использованию уголовного закона».

«Мы имеем дело с системным подходом, который демонстрируется перед выборами в парламент», - заявил С.Олейник.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Днепропетровской области 10 мая возбудила дело в отношении лидера общественной организации "Громадська сила" З.Краснова по ст. 286 ч.2 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или тяжелое телесное повреждение).

По словам прокурора области Натальи Марчук, дело в 2008 году было возбуждено по факту ДТП и затем оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

10 мая прокуратурой области было возбуждено новое дело. Основанием для возбуждения, по словам прокурора, были выявленные в ходе прокурорской проверки ошибки, допущенные экспертами, установление точной скорости движений машины З.Краснова (120 км/ч) и наличие тяжких последствий - инвалидность у потерпевшего.

Н.Марчук заявила, что нет никаких оснований считать, что в этом деле есть политический подтекст. «У пострадавшего инвалидность. Почему же мы ищем политический подтекст?», - сказала она.

***В 2010 году З.Краснов баллотировался на пост городского головы Днепропетровска.