Азаров уже не против лечения Тимошенко за границей

Премьер-министр Украины Николай Азаров не исключает возможности лечения бывшего главы правительства Юлии Тимошенко за рубежом в случае внесения соответствующих изменений в законодательство.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

«Давайте не будем опережать события. Сейчас продолжается курс лечения и оно должно дать все ответы на вопрос о необходимости ее дальнейшего лечения. Если авторитетные медицинские комиссии скажут, что Тимошенко не может получить необходимую помощь в Украине, но это возможно в каком-то другом учреждении за рубежом, тогда руководство Украины, несомненно, подчеркиваю, из гуманных побуждений, может рассмотреть этот вопрос. Бесспорно, для этого необходимо будет внести изменения в нормативную базу и соответствующее законодательство», - сказал. Н.Азаров.

Н.Азаров еще раз заявил, что не считает дело Ю.Тимошенко политически мотивированным.

«Я еще раз подчеркиваю обстоятельства этого дела. Я не знаю, владеют ли европейские лидеры этой информацией в полном объеме. Мы готовы такую информацию предоставить. Этот факт никто не отрицал. Возникает вопрос: является ли это расследование политически мотивированным, или, может, оно является следствием того огромного ущерба для страны, который был причинен определенными действиями», - сказал Н.Азаров.

«Госпожа Тимошенко осудили не за политические убеждения, а за изготовление фальшивого документа, который называется «Директива правительства Украины», воспользовавшись которым, она заставила подписать крайне невыгодный и крайне неравноправный газовый контракт с Россией. Наша страна вынуждена переплачивать почти в два раза по сравнению с действующими европейскими ценами. Я поставил простой вопрос: являются такие действия политическим решением или уголовным преступлением? И мне бы очень хотелось, чтобы авторитетные европейские юристы дали мне ответ», - заявил Н.Азаров.