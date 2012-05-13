На Олимпиаде в Лондоне будет использовано акустическое оружие

Министерство обороны подтвердило, что летом 2012 года в Лондоне будут развернуты так называемые «акустические пушки», которые могут генерировать сигнал, вызывающий физическую боль.

Подобное оборудование уже было замечено на одном из десантных кораблей в акватории Темзы.

Как сообщает ВВС, подобное оружие может применяться против толпы в качестве призыва разойтись. Так как «акустические пушки» способны производить оглушительный звук уровня 150 децибел в радиусе одного метра, призывы будут услышаны в прямом и переносном смысле слова.