На Олимпиаде в Лондоне будет использовано акустическое оружие
02:01, 13 мая 2012Политика
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Для обеспечения безопасности Олимпиады в Лондоне будет применено акустическое оружие, сообщает Би-би-си.
Министерство обороны подтвердило, что летом 2012 года в Лондоне будут развернуты так называемые «акустические пушки», которые могут генерировать сигнал, вызывающий физическую боль.
Подобное оборудование уже было замечено на одном из десантных кораблей в акватории Темзы.
Как сообщает ВВС, подобное оружие может применяться против толпы в качестве призыва разойтись. Так как «акустические пушки» способны производить оглушительный звук уровня 150 децибел в радиусе одного метра, призывы будут услышаны в прямом и переносном смысле слова.
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