Тюремщики показали, чем кормят Тимошенко (документ)

Государственная пенитенциарная служба Украины на своем сайте выложила утвержденный врачом германской клиники «Шарите» доктором Лутцем Хармсом порядок лечебного питания и график лечебных процедур для Ю.Тимошенко на 11 мая.

Тем временем в Минздраве заявили, что немецкий врач-невропатолог попросил харьковских специалистов помочь сформировать рацион питания экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит лечение Ю.Тимошенко, сказал заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

«Он попросил дополнительно, чтобы харьковские гастроэнтерологи помогли ему в составлении рациона питания, и мы согласились, и, безусловно, такая помощь ему будет оказана, начиная с завтрашнего дня. Поскольку он сам невролог, он попросил скорректировать именно диетотерапию, чтобы врачи-диетологи помогли ему прописать пошаговое введение того или иного продукта питания, и в принципе это уже сделано, и соответствующие ежедневные шаги расписаны», - сказал А.Толстанов.

По его словам, сегодня график питания Ю.Тимошенко расписан на ближайшие три дня.

Отвечая на вопрос журналистов, А.Толстанов отметил, что пока невозможно сказать, сколько времени будет нужно Ю.Тимошенко для полного восстановления после длительной голодовки.

«Четко сказать, сколько дней для этого будет нужно, очень тяжело, это зависит от того, как будет работать кишечник и как будет соблюдено самой пациенткой расписанное врачом питание. На протяжении нескольких дней мы будем видеть то, что происходит, и, наверное, с понедельника можно будет делать прогнозы», - сказал А.Толстанов.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной перевозки в больницу.

9 мая после госпитализации в больницу «Укрзалізниці» в Харькове Ю.Тимошенко прекратила голодовку.