В понедельник ЕС подумает, не отложить ли соглашение с Украиной

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“Мы обсудим вопрос о возможных условиях для подписания и ратификации соглашения, а также, надо ли нам подождать определенное время с подписанием”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уже сегодня понятно, что для подписания соглашения ЕС хотел бы увидеть в Украине прогресс относительно отказа от практики применения выборочного правосудия, а также проведения честных и свободных выборов.

“Я думаю, что министры должны установить критерии, согласно которым они смогут увидеть прогресс Украины. Однако не все они на одной линии, и я не ожидаю никакого окончательного решения в понедельник на этом этапе”, - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС вели переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года. 19 декабря 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года состоялось парафирование документа.

Вместе с тем подписание и последующая ратификация Соглашения об ассоциации на сегодняшний день отложены из-за ухудшения ситуации с демократией в Украине, использования выборочного правосудия, свертывания прав человека.