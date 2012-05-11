Украинского посла вызвали в МИД Италии из-за Тимошенко

Об этом сообщил журналистам сегодня официальный представитель итальянского внешнеполитического ведомства Джузеппе Манцо, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, несколько дней назад директор политического департамента МИД Италии Сандро де Бернардин пригласил к себе украинского посла Георгия Чернявского, чтобы выразить ему обеспокоенность, с которой итальянская сторона наблюдает за развитием событий, связанных с защитой прав человека в их стране и, в частности, по делу Ю.Тимошенко.

Итальянская сторона потребовала гарантий соблюдения законных прав на получение медицинской помощи для Ю.Тимошенко, отметил Дж.Манцо.

Официальный представитель МИД также сообщил, что Посол Италии в Киеве Фабрицио Романо направил запрос украинским властям с просьбой разрешить заместителю министра иностранных дел Италии Марте Дассу посетить Ю.Тимошенко в больнице в ближайшие дни.

Российское агентство напоминает, что Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году. С конца декабря она отбывает срок в колонии в Харькове и испытывает проблемы со здоровьем.

В конце апреля экс-премьер через соратников заявила, что при перевозке из колонии в больницу ее тащили в простыне, скрутив ноги и руки. Сотрудники колонии, по словам Ю.Тимошенко, ударили ее в живот, и она от сильной боли на время потеряла сознание.

Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста и подала жалобу на действия конвоиров. Экс-премьера отправили обратно в колонию.

Евросоюз потребовал от властей Украины незамедлительных разъяснений по поводу случившегося, хотя тюремная администрация обвинения в рукоприкладстве отвергла, а прокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

В результате Ю.Тимошенко 9 мая снова доставили из колонии в больницу для прохождения курса реабилитации. Она прекратила голодовку, ее лечит врач из немецкой клиники "Шарите" при участии украинских специалистов.