Круглый стол «Есть ли будущее у «белых воротничков» в Украине?»
Во вторник, 15 мая, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Есть ли будущее у «белых воротничков» в Украине?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Анализ рынка наемного квалифицированного труда в Украине.
Чему не учат в украинских вузах? Чего не хватает выпускникам для успешного трудоустройства?
Особенности ситуации на рынке труда квалифицированных специалистов до 40 лет.
Насколько отличаются требования к соискателям со стороны украинских и зарубежных работодателей?
Какие личные качества делают соискателя более конкурентоспособным?
В каких сферах деятельности сегодня спрос превышает предложение?
Какие специальности сегодня наиболее востребованы крупными работодателями в Украине?
Какие специальности не нужны в Украине, зато востребованы за рубежом?
Существует ли возрастная дискриминация на рынке квалифицированного труда в Украине?
Участники круглого стола:
1. Нина Лазарева, главный редактор журнала «Менеджер по персоналу»;
2. Валерия Казадарова, основатель и исполнительный директор компании «Таланты для бизнеса»;
3. Сергей Глущенко, первый заместитель главы Государственной службы молодёжи и спорта;
4. Оксана Чаленко, главный специалист по найму рабочей силы Концерна "НИКО";
5. Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.
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