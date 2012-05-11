Во вторник, 15 мая, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Есть ли будущее у «белых воротничков» в Украине?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Анализ рынка наемного квалифицированного труда в Украине.

Чему не учат в украинских вузах? Чего не хватает выпускникам для успешного трудоустройства?

Особенности ситуации на рынке труда квалифицированных специалистов до 40 лет.

Насколько отличаются требования к соискателям со стороны украинских и зарубежных работодателей?

Какие личные качества делают соискателя более конкурентоспособным?

В каких сферах деятельности сегодня спрос превышает предложение?

Какие специальности сегодня наиболее востребованы крупными работодателями в Украине?

Какие специальности не нужны в Украине, зато востребованы за рубежом?

Существует ли возрастная дискриминация на рынке квалифицированного труда в Украине?

Участники круглого стола:

1. Нина Лазарева, главный редактор журнала «Менеджер по персоналу»;

2. Валерия Казадарова, основатель и исполнительный директор компании «Таланты для бизнеса»;

3. Сергей Глущенко, первый заместитель главы Государственной службы молодёжи и спорта;

4. Оксана Чаленко, главный специалист по найму рабочей силы Концерна "НИКО";

5. Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

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