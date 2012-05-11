УТ-1 отказался транслировать Форум Объединенной оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Фронт Змін", лидер партии Арсений Яценюк обратился к генеральному директору Национальной телекомпании Украины Егору Бенкендорфу с письмом, в котором содержится запрос на предоставление эфирного времени на Первом национальном телеканале для прямой трансляции Форума Объединенной оппозиции, что состоится завтра, 12 мая, с 10.05 до 10.45.

Между тем, накануне Форума представитель руководства Первого национального телеканала сообщил пресс-службе «Фронту Змін», что в трансляции мероприятия отказано. На уточняющий вопрос о причинах такого решения, он дал понять, что это не самостоятельное решение руководства канала, а указание «сверху».

«Первый национальный телеканал Украины - это государственный телеканал, который содержится на средства налогоплательщиков и, по закону, должен предоставлять равный доступ к информации о деятельности как власти, так и оппозиции», - подчеркивают в пресс-службе «Фронту Змін».

УТ-1 осуществлял прямые трансляции форума Партии регионов «Строим новую страну», собрания депутатов от Партии регионов, а также 44-й съезд Коммунистической партии Украины.

«Отказ в трансляции Форума Объединенной оппозиции является нарушением закона «Об информации», который гарантирует гражданам право на свободное распространение информации для реализации своих прав и свобод. А также закона «О телевидении и радиовещании», которым государство гарантирует гражданам реализацию прав на информацию, свободное и открытое обсуждение общественно важных проблем с применением телевидения и радиовещания», - отмечают в пресс-службе «Фронту Змін».