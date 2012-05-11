Колесниченко «заявил»: Меркель изменила здравому смыслу

Такое мнение выразил народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, сообщает сайт Партии регионов.

По его словам, 10 мая «федеральный канцлер Германии сделала недопустимое, недипломатичное заявление, что, мол, «люди в Украине и Беларуси страдают от диктатуры и репрессий» - если ее слова правильно передали журналисты. Это – безосновательное обобщение и голословное утверждение, не подобающее ее статусу и уровню отношений, которые имели наши страны до последнего времени».

В.Колесниченко выразил удивление, что заявление появилось как только Украина отметила 67-ю годовщину победы над фашистской Германией.

«Мне кажется, что заявление А.Меркель вызвано опасениями за шансы правящей коалиции на победу на местных выборах, которые проходят сейчас в Германии. Три дня назад, после голосования, коалиция А.Меркель уже потеряла контроль над землей Шлезвиг-Гольдштейн. Они получили самый низкий результат за последние 30 лет. А на следующей неделе будет голосовать Северный Рейн - Вестфалия. И это не может не вызывать тревогу у А.Меркель», - объяснил депутат.

По словам В.Колесниченко, «сейчас дела в Германии, мягко говоря, «не очень». Ужасный уровень безработицы в зоне ЕС достигает 10%. Сегодня в сытой Германии 2,7 млн. безработных. Википедия пишет, что несколько лет назад они пересекли исторический максимум безработицы начала 30-х годов. Тогда это стало одной из причин прихода к власти фашистов. Экономикой в Европе все недовольны, и критикуют лидера - Германию».

«Все договоренности о «европейских делах» у А.Меркель были с Николя Саркози. Ее ставка не сыграла, победил Франсуа Олланд. Он хочет пересмотреть бюджетный договор ЕС. А.Меркель вынудила Еврокомиссию сказать, что это невозможно. Но Ф.Олланд не отступает», - напомнил В.Колесниченко.

По его убеждению, А.Меркель просто устала слушать критику немцев «почему мы бесконечно платим за Грецию».

«Что ей делать в такой ситуации? Учебник по пиару пишет, что нужна «маленькая победная война с Албанией». В современных условиях информационной глобализации это означает: нужны «победы внешней политики», и необходимо показать, что «у соседа еще хуже», - сказал парламентарий.

«Такой «Албанией» стало «дело Тимошенко». Ее легко защищать – она сама хочет стать «несправедливо оскорбленной властью». Украина актуальна, потому что скоро Евро. Киев – сосед ЕС. Это недалеко. Сигнал А.Меркель понимают немцы. «Псевдобойкот» легко поддерживается медиа», - допустил он.

По его словам, тема Юлии Тимошенко стала актуальной для ЕС не усилиями народного депутата Григория Немыри, а усилиями А.Меркель. Ведь ей выгодно переключить внимание аудитории со своих проблем на чужие.

В заявлении о диктатуре в Украине, по мнению представителя ПР, А.Меркель «изменила здравому смыслу – она оскорбила не власть, а людей. Теперь каждому гражданину Украины, который будет приезжать в Европу, будут говорить: «У вас диктатура»! Не думаю, что многие наши сограждане промолчат и согласятся с этим утверждением. Скорее, они будут опровергать», - считает политик.

«Возможно, нынешняя власть - не самая эффективная, и могла во многих вопросах работать лучше. Но она точно лучше предыдущей. И это точно не диктатура. Есть ли достойная альтернатива власти – покажут осенние парламентские выборы», - отметил В.Колесниченко.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Федеральный канцлер Германии А.Меркель заявила, что люди в Украине и Беларуси страдают от «диктатуры и репрессий». Критическое замечание А.Меркель выразила во время выступления в нижней палате парламента в Берлине, после того, как немецкие врачи начали наблюдение за состоянием здоровья Ю.Тимошенко в Украине. «Сегодня Германия и Европейский Союз живут в условиях мира и свободы», - сказала А.Меркель, отметив, что 8 Мая была годовщина окончания Второй мировой войны. «К сожалению, не все страны Европы живут так, потому что в Украине и Беларуси люди все еще страдают от диктатуры и репрессий».