Власенко предложил Кузьмину отменить свидетельство о рождении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время брифинга защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.«Сейчас появляется новая серия абсурда от шоумена Рената Кузьмина, который уже, наверное, забыл, что он прокурор, и просто помнит, что он пацан и шоумен», - сказал он.

С.Власенко выразил удивление, что ГПУ определила срок именно в две недели, через которые обвинения будут предъявлены.

«У них что, есть план по посадке Тимошенко? У них что, все расписано?.. Или под давлением европейской общественности они понимают, что у кассационного суда, который будет проводить свое заседание 15 мая, нет другого выхода, как отменить абсурдный приговор Киреева, и они ищут другие предохранители», - сказал он.

С.Власенко также выразил удивление, что по делу Е.Щербаня была разрыта могила одного из фигурантов этого дела. «Что они там хотели найти? Счет на килерство, подписанный Матросом, или акт выполненных работ через 15 лет?», - сказал С.Власенко.

При этом он отметил, что уже не удивится, если первый заместитель генпрокурора Р.Кузьмин сделает заявление, что в могиле Матроса был найден счет, подписанный кем-то, и записка о том, что Матроса завербовал Павел Лазаренко.

Защитник заметил, что уже когда-то советовал Р.Кузьмину отменить свидетельство о рождении Ю.Тимошенко. «Юридически она перестанет существовать, и вам будет легче всем жить», - процитировал С.Власенко свои слова, сказанные первому заместителю генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы. В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решение судов первой и второй инстанции по "газовому" делу. Защита требует от суда отменить эти решения как незаконные и закрыть уголовное дело против Ю.Тимошенко из-за отсутствия события и состава преступления.