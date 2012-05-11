ООН: Сторонников Каддафи в тюрмах подвергают пыткам

Такие цифры привел в четверг спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Иан Мартин, выступая на открытом заседании Совета Безопасности, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, министерство юстиции Ливии утверждает, что ему удалось взять под контроль 31 тюрьму, в которых содержатся около 3 тыс заключенных. Однако на деле тюрьмами зачастую продолжают управлять так называемые революционные бригады. "Миссия ООН в Ливии недавно выразила глубокую озабоченность по поводу смерти трех заключенных в тюрьме города Мисрата, которая формально подчиняется министерству внутренних дел Ливии, - сообщил Мартин. - Все эти люди умерли 13 апреля, и у нас имеется надежная информация о том, что их смерть стала результатом пыток". Он добавил, что по меньшей мере еще семь человек подверглись пыткам в той же мисратской тюрьме, есть сообщения о пытках в тюрьмах, расположенных в Триполи, Эз-Зауия и Зинтане.

Спецпредставитель генсека ООН подчеркнул, что правительство Ливии должно в первоочередном порядке заняться расследованием подобной практики, если оно по- настоящему заинтересовано в создании "новой культуры прав человека и в верховенстве закона в послереволюционной Ливии".

Мартин прокомментировал ряд принятых Национальным переходным советом /НПС/ 2 мая новых законов, в том числе "Об амнистии за некоторые преступления" и "О введении уголовной ответственности за прославление диктатора". Ооновский представитель выразил озабоченность по поводу содержащихся в них двусмысленностей, которые позволяют их по-разному толковать. Например, решение об амнистии за преступление ставится в прямую зависимость от того, можно ли считать те или иные действия направленными на "содействие или защиту революции".

Столь же проблематичным Мартин посчитал введение уголовной ответственности за высказывания, направленные против новой власти. Он назвал это "покушением на свободу выражения, несовместимым с принципами опубликованной НПС в прошлом году "конституционной декларации" переходного периода и международными стандартами".