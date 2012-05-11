"Львовский десант" с трудом, но двинулся на Киев

Об этом сообщил УНИАН председатель облорганизации ««Батьківщини» Роман Илык, отметив, что в Киев планируют ехать более 50 членов партии.

По его данным, львовские компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, массово отказываются предоставлять в аренду транспорт для поездки на форум. По его словам, также невозможно купить билеты на поезд для групповой поездки людей.

«Обеспечить организованный проезд в Киев ни автобусами, ни железнодорожным транспортом практически невозможно. Партийцы покупают билеты на поезда индивидуально, часть будет ехать собственным автотранспортом», - сказал Р.Илык.

В пресс-службе облорганизации «Фронту Змін» УНИАН сообщили, что 11 мая около 100 членов партии выедут в Киев. «Также возникали проблемы с арендой автобусов, однако мы их решили», - добавили в пресс-службе.