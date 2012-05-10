Заграница снова спрашивает Януковича о Тимошенко

14:42, 10 мая 2012
Политика
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Янукович обсудил с Президентом Словакии ситуацию с Тимошенко.  

Віктор Янукович

Президент Украины Виктор Янукович в телефонном разговоре с Президентом Словацкой Республики Иваном Гашпаровичем обсудил ситуацию с экс-премьером Юлией Тимошенко в контексте начала ее лечения при участии немецких врачей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Также стороны обсудили вопрос подготовки рабочего визита И.Гашпаровича в Украину, над которым сейчас работают дипломаты двух стран.

В ходе беседы главы Украинского и Словацкого государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

 

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