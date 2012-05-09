Кучма поехал в Россию на могилу отца

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили Новгородской областной администрации.

По словам собеседника агентства, Л.Кучма вместе с губернатором области Сергеем Митиным приняли участие в общегородском митинге у Стелы воинской славы в Великом Новгороде. После этого чего экс-президент побывал в Новоселицах на братской могиле советских воинов, где захоронен его отец и где пройдут торжественные мероприятия.

«Мы ежегодно встречаемся с Леонидом Даниловичем (Кучмой), который приезжает почтить память своего отца и других фронтовиков, погибших в годы войны. Это является очередным напоминанием того, что в этой войне мы победили вместе – россияне, украинцы и другие народы бывшего Союза», - сказал С.Митин.

Факт гибели старшего сержанта Даниила Кучмы от ранений в госпитале номер 756 в Новоселицах 7 февраля 1942 года был установлен весной 1996 года. На средства Украины в Новоселицах построен мемориальный комплекс.