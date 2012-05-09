Кто будет лечить Тимошенко

Лечащим врачом экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко будет врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед центральной клинической больницей «Укрзализницы» в Харькове, куда сегодня была госпитализирована Ю.Тимошенко, сказала первый заместитель министра здравоохранения Украины, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

«Решение такое – лечащий врач будет господин Хармс, которому она доверяет. Это по ее инициативе и по ее письменному согласию», - сказала Р.Моисеенко.

По ее словам, лечением Ю.Тимошенко под председательством Л.Хармса будет также заниматься врач ЦКБ «Укрзализница» Ирина Фурса.

Кроме этого при необходимости могут привлекаться другие медицинские специалисты.

Обслуживать лечения Ю.Тимошенко будут украинские медсестры.

Р.Моисеенко подчеркнула, что лично ей, или в Государственную пенитенциарную службу Украины на сегодняшний день не поступало ни одного официального обращения с просьбой задействовать в лечении Ю.Тимошенко профессора Николая Полищука.

По словам Р.Моисеенко в палате с Ю.Тимошенко находится еще одна больная, лечение которой началось раньше.

В свою очередь главный врач ЦКБ «Укрзализницы» Михаил Афанасьев отметил, что Л.Хармс планировал начать процедуры с Ю.Тимошенко уже сегодня. По его словам, в это время ведется разработка диетологической схемы, которая поможет вывести Ю.Тимошенко из голодовки.

М.Афанасьев отметил, что специалисты ЦКБ «Укрзализницы» будут поддерживать Л.Хармса в лечении экс-премьера, если его методы «будут соответствовать нашим понятиям».

Р.Моисеенко отметила, что для лечения Ю.Тимошенко Л.Хармс будет использовать привезенные с собой медикаменты.