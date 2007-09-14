ЦИК разрешил печатать бюллетени в Антарктиде и на кораблях

Центральная избирательная комиссия разрешила изготовлять избирательные бюллетени непосредственно на антарктической станции «Академік Вернадський» и кораблях «Западный», «Іван Голубець», «Олексій Слободчиков»

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК приняла решение о дачи разрешения на изготовление в виде исключения избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября непосредственно участковой избирательной комиссией специального избирательного участка №177 территориального избирательного округа №218 (г. Киев), созданной на антарктической станции «Академік Вернадський» Национального антарктического научного центра Министерства образования и науки.

Аналогичное разрешение ЦИК предоставила участковым избирательным комиссиям на судах, которые находятся в день внеочередных выборов в плавании под государственным флагом.