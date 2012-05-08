СМИ: В офис омбудсмана снова наведался прокурор

"Уже минут 40 как здесь", - рассказал собеседник из аппарата Омбудсмана. Он уточнил, что в офис пришел исполняющий обязанности прокурора Киева Сергей Софиев, который проводит встречу с экспертами секретариата Омбудсмана Валерием Селиным и Юрием Сытником.

Как известно, именно эти эксперты составляли описание фотографий с кровоподтеками экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которые она якобы получила во время перевозки в больницу.

Как сообщалось, 27 апреля бывший Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева распространила фотографии телесных повреждений Ю.Тимошенко. Снимки датированы средой, 25 апреля, то есть через пять дней после транспортировки Ю.Тимошенко в больницу, в ходе которой, по ее словам, были нанесены телесные повреждения.

Позже Н.Карпачева заявила, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека утром 5 мая обыскали представители СБУ. По ее словам, разрешение на обыск дала новоизбранный Омбудсман Валерия Лутковская. Н.Карпачева также заявила, что нескольких бывших сотрудников офиса Омбудсмана вызывали на допрос в прокуратуру.

Пресс-службы СБУ, Генпрокуратуры и В.Лутковская опровергли это сообщение.