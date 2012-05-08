Минск и Киев сняли все торговые барьеры

Украина и Беларусь устранили все взаимные противоречия в торговых отношениях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Виктор Тихонов.

«В настоящее время в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Украины противоречий нет», - сказал он.

В.Тихонов рассказал, что на минувшей неделе стороны договорились ликвидировать все барьеры при поставке украинского пива в Беларусь, а также белорусской молочной и мясной продукции - в Украину.

По его словам, в частности, подписано распоряжение белорусского правительства по ликвидации барьеров при поставках пива. Страны также подписали протокол о поставках мясо-молочной продукции из Беларуси.

«С 3 на 4 мая белорусская продукция пошла в Украину», - уточнил В. Тихонов.

Он назвал имевшиеся шероховатости в торговых отношениях между Беларусью и Украиной нормальной рабочей обстановкой.

«Наши страны дружат давно, исторически сложилось, что у нас тесные связи. Что касается показателей в торгово-экономическом сотрудничестве, то государства заинтересованы в их увеличении», - подчеркнул В. Тихонов.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Беларусью в І квартале 2012 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 1,5 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году товарооборот между Украиной и Беларусью достиг рекордных показателей и составил 6,1 млрд долл. при положительном торговом сальдо для Беларуси в 2,122 млрд долл.

Ранее наивысший объем белорусско-украинского товарооборота в 5 млрд долл. при плюсовом сальдо для Беларуси в размере 663 млн долл. был достигнут в докризисном 2008 году.

Напомним, что Украина поставляет в Беларусь в основном металлопродукцию, изделия из черных металлов, электроэнергию, жмыхи, шроты, масло подсолнечное, а основными товарными группами по экспорту в Украину за последние годы традиционно являются нефтепродукты, белорусская сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили, калийные удобрения, а также шины и холодильники.