СМИ: Тюремщики готовятся перевозить Тимошенко из колонии в больницу

Защитники экс-премьера не имеют информации относительно ее переезда в больницу.

Как сообщает ВВС Украина, сегодня около 7 часов утра на территорию Качановской исправительной колонии прибыл кортеж в составе машин ГАИ и "скорой помощи", который, как ожидается, доставит экс-премьера в больницу.

По состоянию на 11.00 медицинская комиссия во главе с первым заместителем министра здравоохранения Украины Раисой Моисеенко осмотрела больничный блок Центральной клинической больницы № 5 "Укрзализныци", в котором предполагается лечить Ю.Тимошенко.

При осмотре присутствовал представитель берлинской клиники Charite.

После этого медкомиссия отправилась в колонию, чтобы встретиться с Ю.Тимошенко и оформить перевод экс-премьера в больницу, сообщает ВВС Украина.

Напомним, по информации ГПтС, раньше во время общения с врачами Ю.Тимошенко предварительно дала согласие на перевод ее в стационарное заведение «Укрзализныци» с 8 мая.

Будет лечить осужденную экс-премьера немецкий специалист при поддержке украинских врачей.

Пенитенциарная служба сообщила, что накануне врачи Качановской колонии посетили Ю.Тимошенко, ей измеряли артериальное давление и температуру.

"Состояние здоровья осужденной является удовлетворительным и отвечающим ходу ее заболевания. Жалоб или заявлений от Ю.Тимошенко в адрес администрации учреждения не поступало", - сообщала ГПтС 7 мая.

Государственная пенитенциарная служба также сообщила, что в ходе общения с немецкими врачами Ю.Тимошенко заявила о намерениях "расширить свой рацион питания".

В ведомстве также напомнили, что экс-премьер официально не подавала руководству учреждения никаких заявлений об объявлении голодовки.

В то же время защитники Ю.Тимошенко утверждают, что экс-премьер продолжает голодовку и пока не планирует прекращать ее.

Адвокат Александр Плахотнюк также опроверг информацию о том, что экс-премьер пьет сок и другие смеси.

Отвечая на вопрос, как может проходить лечение Ю.Тимошенко в ситуации, когда она голодает, адвокат отметил, что, по его мнению, перед началом лечения экс-премьеру нужно будет некоторое время, чтобы восстановить организм.

Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против политической ситуации в Украине. Она также говорит о том, что ее избили работники колонии во время принудительной перевозки в больницу вечером, 20 апреля.

Защитник экс-премьера Сергей Власенко сказал, что Ю.Тимошенко заметно похудела, она преимущественно лежит и пьет только воду.

В то же время руководство Качановской колонии заявляло, что экс-премьер нормально выглядит и "визуально" не потеряла вес.