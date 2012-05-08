Прокуроры Харькова выглядят бедными родственниками на фоне своих семей

На официальном сайте Харьковской облпрокуратуры выложены декларации главного обвинителя области и семи его заместителей, которые за прошлый год вместе заработали чуть больше 2,5 млн грн, пишет «Сегодня».

Стоит отметить, что обнародованные декларации более чем скромные: у многих в графах «счет в банке», «земельный участок» и «автомобиль» — сплошные прочерки. А вот семьи некоторых стражей порядка куда богаче, о чем свидетельствуют банковские счета, квартиры и новые иномарки.

Если верить документу, небогато живет и главный гособвинитель области Геннадий Тюрин. Кроме официальной зарплаты в 2011-м из «других источников дохода» он получил 204 434 грн. Несмотря на солидный заработок, который лишь немного не дотянул до полумиллиона гривен, в собственности прокурора нет дорогущих авто и загородной недвижимости. По декларации ему принадлежит лишь половина квартиры, площадь которой 96,2 кв. м, и гараж в 17,4 кв. м. А вот в распоряжении членов прокурорской семьи — земельный участок площадью 57 соток, два дома (62,5 кв. м и 172,2 кв. м), восемь квартир общей площадью более 700 «квадратов» и четыре гаража. В личном автопарке прокурора — лишь четырехлетний Lexus, а у членов семьи — три иномарки: Chevrolet aveo, Toyota RAV-4 и BMW Х6.

А вот лидером по доходам в облпрокуратуре оказалась зампрокурора Алла Линник, которая в графе «подарки, призы, выигрыши» вписала кругленькую сумму в 349 708 грн. В прошлом году обвинительница, которую назначили на должность лишь в конце декабря, обновила свой автопарк. Теперь кроме двухлетнего «бумера» в гараже Линник появился новенький Mini cooper. Кроме того, в собственности 37-летней Линник — две квартиры (68 кв. м и 70 кв. м), два участка земли (в общей сложности — 27,7 соток) и небольшой гараж (19,3 кв. м).

Правая рука Тюрина — Владимир Суходубов — живет куда скромнее. В декларации прокурора числится лишь одна квартира в 98 кв. м и трехлетний Мercedes, а у членов его семьи — две Тоyota, для стоянки которых даже нет собственного гаража.

А зампрокурора Олег Анпилогов — полноправный лидер среди коллег по размеру дома для авто. Размер его гаража — 58,8 кв. м, для сравнения: такую же площадь имеет обычная трехкомнатная квартира в хрущевке. Квартиры у Анпилогова нет, зато есть просторный дом, площадью в 398,1 кв. м. В прошлом году автопарк обновила лишь семья гособвинителя: кроме двухлетних Mersedes и Toyota, которые принадлежат самому Анпилогову, в гараже красуется еще один новенький Mersedes.

Похвастаться сбережениями на банковских счетах могут лишь двое замов прокурора: Владимир Кривцов, которому удалось накопить чуть больше 250 000 грн, и Александр Кухарь, на счетах у которого... всего 108 грн. В приемной Кухаря подтвердили: действительно на 1 декабря 2011 года на счету обвинителя была именно такая сумма.

36-летний Леонид Лахтюк, который на посту зампрокурора трудится уже второй год, в 2011-м вместе с семьей жил на одну зарплату. В собственности Лахтюков нет ни единого личного авто, за прокурором числятся крохотная квартира (33,15 кв. м) и участок земли в 12 соток. А вот у членов семьи, несмотря на довольно скромный заработок в 52 888 грн, есть не только просторный дом в 250 кв. м, участок в 35 соток, но и роскошный гараж площадью 90 кв. м, который почти втрое превышает площадь прокурорской квартиры.

Самым скромным по праву можно назвать заместителя Тюрина — Сергея Миронова: в его декларации — сплошные прочерки. Никаких вознаграждений, подарков и призов, кроме официальной зарплаты в ведомстве, он не получал. А в его собственности значится лишь квартира в 161,2 кв. м.