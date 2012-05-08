Луценко хочет оттянуть на себя всех «балбесов-прокуроров»

Как передает корреспондент УНИАН, такой ответ на вопрос судьи он дал сегодня в начале судебного заседания Апелляционного суда Киева.

При этом Ю.Луценко объяснил, что пока не имеет никаких претензий к председателю. Однако он имеет претензии к прокурорам, но поскольку раньше, в суде первой инстанции, представления об их отводе отклонялись, то нет смысла делать это сейчас.

«Считаю нужным оттянуть на себя всех балбесов-прокуроров, чтобы другим подсудимым повезло», - сказал он, имея в виду прокуроров Виктора Клименко, Евгения Зинченко, Дмитрия Лобаня.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.