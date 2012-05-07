Адвокат: Пукач приказал уничтожить материалы слежки за Гонгадзе

Бывший генерал милиции, экс-начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, лично давал указание уничтожить документы об оперативной слежке за журналистом.

Как сообщил УНИАН один из защитников потерпевшей стороны, об этом во время дачи показаний в Печерском районном суде Киева заявил один из бывших сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД Украины.

По информации собеседника агентства, свидетель отметил, что указывал своему руководству на незаконность таких действий, однако, как допустил свидетель, документы были уничтожены с целью сокрытия следов, поскольку на то время определенным должностным лицам МВД было известно о том, что этими документами интересуется Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.Пукача.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Дело А.Пукача рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.