Янукович незамедлительно поздравил Путина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Российской Федерации. Ваш многолетний труд и усилия, направленные на дальнейшее развитие экономически сильного, прогрессивного и стабильного государства, в очередной раз получили широкую поддержку граждан России», - говорится в поздравлении главы Украинского государства.

В.Янукович выразил убеждение, что деятельность В.Путина на посту Президента Российской Федерации будет способствовать дальнейшему укреплению всестороннего украинско-российского стратегического партнерства в духе дружбы и взаимопонимания на благо народов.

В.Янукович пожелал В.Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной миссии, а народу России - мира и процветания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, В.Путин в третий раз вступил на пост Президента России.