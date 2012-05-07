Янукович незамедлительно поздравил Путина
Президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Путина со вступлением на пост Президента Российской Федерации.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
«От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Российской Федерации. Ваш многолетний труд и усилия, направленные на дальнейшее развитие экономически сильного, прогрессивного и стабильного государства, в очередной раз получили широкую поддержку граждан России», - говорится в поздравлении главы Украинского государства.
В.Янукович выразил убеждение, что деятельность В.Путина на посту Президента Российской Федерации будет способствовать дальнейшему укреплению всестороннего украинско-российского стратегического партнерства в духе дружбы и взаимопонимания на благо народов.
В.Янукович пожелал В.Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной миссии, а народу России - мира и процветания.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, В.Путин в третий раз вступил на пост Президента России.