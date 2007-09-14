Тимошенко не будет ходить с флагами под окнами Рудьковского

БЮТ поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны относительно неудовлетворительной работы Министерств транспорта и связи и по вопросам чрезвычайных ситуаций, но считает нецелесообразными “микро-акции” блока “Наша Украина – Народная самооборона” против Николая РУДЬКОВСКОГО и Нестора ШУФРИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ в ответ на упреки лидера блока НУ-НС Юрия ЛУЦЕНКО относительно якобы отмалчивания БЮТ по факту отставки министров транспорта и чрезвычайных ситуаций.

«Мы согласны с решением Совета национальной безопасности и обороны относительно неудовлетворительной работы упомянутых министерств. Мы также вполне солидарны с нашими коллегами по демократическому блоку в борьбе с кланами и олигархией. Однако, по нашему убеждению, сегодня воевать персонально с ними, пикетировать здания ведомств и ходить с флагами под окнами РУДЬКОВСКОГО, - это много чести для этих, с позволения сказать, «министров», - подчеркивается в заявлении БЮТ.

По словам авторов документа, “все правительство Виктора ЯНУКОВИЧА работает неудовлетворительно. Все правительство ЯНУКОВИЧА является пристанищем для мафии, теневиков и коррупционных схем. И все правительство нужно менять в интересах Украинского государства”.

Поэтому БЮТ призывает партнеров из НУ-НС сосредоточиться и консолидировать силы для общей победы, формирования демократической коалиции и нового честного и профессионального правительства, “а не распылять усилия на микро-акции, посвященные микро-политикам”. По убеждению БЮТовцев, “требовать только отставки РУДЬКОВСКОГО или ШУФРИЧА, - это то же, что добиваться отставки руководителя отдельного ЖЭКа за повышение жилищно-коммунальных тарифов”.

Как сообщалось, 13 сентября Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что БЮТ как партнер НУ-НС должен выразить свою позицию относительно освобождения от должности министра транспорта Н.РУДЬКОВСКОГО и министра по чрезвычайным ситуациям Н.ШУФРИЧА.

«Если бы БЮТ выразил собственное отношение по этому поводу, то мы смогли бы продемонстрировать избирателю консолидированную позицию демократических сил», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Напомним, уже почти неделю под стенами Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Министерства транспорта активисты «Нашей Украины - Народной самообороны» проводят пикетирование, требуя выполнения указа Президента об отстранении от служебных обязанностей министров Н.РУДЬКОВСКОГО и Н.ШУФРИЧА.

В сквере напротив МЧС пикетчики обустроили палаточный городок.