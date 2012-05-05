Дочь Тимошенко считает бойкот Евро справедливой реакцией

Как сообщает сайт экс-премьера Юлии Тимошенко, в интервью ВВС ее дочь сказала: "Как украинка, я уверена, что большинство людей в Украине тоже так думает. Мы никогда не хотели, чтобы Украина была изолированной. Как раз наоборот, мы хотели, чтобы чемпионат Европы стал праздником спорта, свободы, хорошего настроения, чтобы Украина двигалась к европейским принципам в политике, в спорте, в экономике, везде… Но эту возможность дискредитировали действия режима".

По словам Е.Тимошенко, семьи политзаключенных благодарны демократическому миру за такую реакцию. "Мы благодарны лидерам демократических стран за то, что они отказались стоять рядом с человеком, который не может положить конец репрессиям и пыткам в своей стране", - отметила она.

Как известно, Представительство Европейского Союза в Украине заявило, что никто из еврокомиссаров не будет принимать участия в мероприятиях, посвященных Евро-2012 в Украине.

С аналогичными заявлениями выступили президент Европарламента Мартин Шульц, премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт, министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, а также другие политики Бельгии, Нидерландов, Австрии и Италии. Представители европейских стран обосновали свое решение ситуацией с Ю.Тимошенко.