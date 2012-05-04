Блаттер призвал ЕС подумать о последствиях бойкота Евро

Как сообщает информационный центр «Украина-2012», об этом Ф.Блаттер сказал во время дебатов на симпозиуме инвесторов в Санкт-Галлене.

По его словам, Евро-2012 должно состояться согласно утвержденному формату.

«Политики в первую очередь должны помнить о спортивных ценностях. И говоря об игнорировании чемпионата Европы, они должны думать о том, какие последствия будут иметь их решение. Евро-2012 должно проходить там, где планировалось с самого начала. Футбол несет в себе объединение людей, а не их разъединение», – подчеркнул Й.Блаттер.

Как сообщал УНИАН, вчера Представительство Европейского Союза в Украине заявило, что ни один из еврокомиссаров не приедет на матчи Евро-2012 в украинские города. Ранее о возможном бойкоте матчей европейского чемпионата, который украинская власть хотела использовать для популяризации страны и сближения с ЕС, заявили представители Германии, Нидерландов, Австрии, Италии, Бельгии.

В представительстве отметили, что Евросоюз и в дальнейшем готов взаимодействовать с украинской властью, однако требует от нее придерживаться демократических ценностей и верховенства права.

Среди 27 государств Евросоюза против бойкота матчей Евро-2012 в Украине выступила только соорганизатор мероприятия - Польша.