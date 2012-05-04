Кириленко спросил у Табачника, за чьи деньги русифицируют детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

В.Кириленко просит разъяснить, за чьи средства были напечатаны книги для дошкольников и будут ли они закупаться министерством для обязательного распространения и использования в дошкольных учебных заведениях Украины?

«Ситуация просто абсурдная: детям в украинских детских садах предлагают читанки, где на первой странице – российский триколор. Детям, которые только начинают формироваться как личности, сразу предлагают флаг соседнего государства, вместо того, чтобы формировать чувство любви и патриотизма к Украине. Нечего и удивляться, что после таких учебников дети, рожденные уже в независимой Украине, могут иметь проблемы с идентификацией себя как украинцы», - подчеркнул депутат.

В.Кириленко требует сообщить, не за государственные ли средства происходит русификация сознания дошкольников, и требует не допустить распространения книги с такой обложкой по украинским заведениям дошкольного образования.